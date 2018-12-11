Вывоз старой ненужной мебели с погрузкой в Москве
Наша цена от:
2000 ₽
Вывоз мусора из квартиры в Москве
Наша цена от:
1500 куб ₽
Демонтажные работы под ключ в Москве
Наша цена от:
1200 кв. м ₽
Служба
предлагает к Вашим услугам комплекс работ по вывозу мусора и очистку квартир от хлама. Стоимость на сайте всегда включает весь спектр работ. Разборку, упаковку, вынос, погрузку и увоз старого хлама. Ничего доплачивать не нужно! Самые лучшие цены только у нас!
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Грузчики обязательно уберут после своей работы в квартире и в подъезде.
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Вывоз старой ненужной мебели с погрузкой
Наша цена от:
2000 рублей
Старая стенка
4000 ₽
Старый шкаф
800 ₽
Старая кровать
800 ₽
Старое кресло
300 ₽
Старый диван
800 ₽
Вывоз мусора из квартиры
Наша цена от:
1500 рублей
1-комнатные
11 000 ₽
2-х комнатные
13 000 ₽
3-х комнатные
18 000 ₽
более 3-х комнат
20 000 ₽
Демонтажные работы под ключ
Наша цена от:
1200 рублей
Двери
700 ₽
Обои
6 000 ₽
Плитка
200 ₽
Пол
3600 ₽
Ванна
2 000 ₽
Наши цены
ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ ВЫВОЗ ОДНОГО ПРЕДМЕТА, ТО СТОИМОСТЬ БУДЕТ
ОТ 1500 ₽
Если вы заказываете вывоз нескольких предметов, то СТОИМОСТЬ за каждый предмет будет НАМНОГО НИЖЕ (см.таблицу)
Стоимость за предмет ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВЫВОЗЕ:
|
Стоимость за предмет ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВЫВОЗЕ +1200 машина
|
Cтенка (секция)
|
800 р.
|
Диван
|
800 р.
|
Кровать
|
800 р.
|
Кресло
|
300 р.
|
Стул
|
100 р.
|
Шкаф
|
800 р.
|
Тумба
|
200 р.
|
Стол
|
250 р.
|
Холодильник
|
300 р.
|
Антресоль с демонтажем
|
2400 р.
|
Стиралка
|
400 р.
|
Дверь межкомнатная
|
300 р.
|
Дверь с коробкой демонтаж
|
2400 р.
|
Мешки
|
200 р.
|
Подача машины с грузчиками
|
1200 р.
|
Обычные цены на вывоз хлама и другие работы. Вывоз одного предмета
|
Вывоз старой мебели
|
Вывоз одного среднего по габаритам дивана
|
2 000 р.
|
Диван угловой
|
2 500 р.
|
Сразу несколько предметов интерьера, к примеру, диван и 2 кресла, или диван и обеденный стол со стульями
|
3600 р.
|
Вывоз корпусной мебели
|
Вывоз кровати, вывоз дивана и вывоз шкафа
|
2000 р.
|
Вывезти стенку мебельную на несколько секций (3 и больше)
|
4000 р.
|
Очистка всей квартиры от хлама
|
1-комнатная квартира
|
11 000 р.
|
2-х комнатная квартира
|
13 000 р.
|
3-х комнатная квартира
|
18 000 р.
|
Заказ контейнера
|
контейнер 8 куб с погрузкой
|
11 000 р.
|
Заказ газели
|
Заказ газели с погрузкой 7 куб
|
8500р
|
Подготовка к ремонту
|
Снятие обоев
|
1 комната
|
6 000 р.
|
2 комнаты
|
10 000 р.
|
3 комнаты
|
16 000 р.
|
Снять паркет
|
1 комната
|
3 600 р.
|
2 комнаты
|
6 000 р.
|
3 комнаты
|
9 000 р.
|
Снять линолеум
|
1 комната
|
1800 р.
|
2 комнаты
|
3600 р.
|
3 комнаты
|
4500 р.
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Благодарственные письма
5.0
Светлана, ул. Строителей
Хочется выразить огромную благодарность ребятам из данной компании. С их помощью я наконец-то избавилась от залежей ненужных вещей, которые копились у меня долгие годы. В основном это – одежда. До мусорного контейнера в моём возрасте ходить по несколько раз трудновато. А приятные молодые люди быстро всё упаковали и забрали. Очень довольна.
5.0
Антон, ул. Зюзинская,
В наследство от тёти нам достались три огромных кресла, которые только загромождали нашу малогабаритную квартиру. Они смотрелись не очень эстетично и просто-напросто собирали пыль. С женой случайно наткнулись на рекламу данной компании. Обслуживанием очень довольны. Недорого, быстро и без всяких проблем.
5.0
Анна, ул. Выборгская
Обратилась в эту фирму по совету знакомой. Нужно было вывезти старую стенку и два кресла. Приехали быстро, аккуратно разобрали мебель и вынесли из квартиры. Цена вполне устроила. Всем рекомендую!
5.0
Виктор, ул. Панфёрова
После переезда в съёмную квартиру хозяин сказал мне, что я могу при желании самостоятельно избавиться от хлама на балконе и в кладовке. Ему там ничего не нужно, а я могу это выкинуть, если мне мешает. Так я и поступил. Обратился в эту фирму. Расценки меня очень порадовали. Пацаны всё быстро упаковали, вынесли и вывезли на грузовике. В одиночку мне пришлось бы долго корячиться. В общем, спасибо.
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