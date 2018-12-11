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Чат

  • Здравствуйте, а вы гаражи очищаете?

  • Да здравствуйте, какой обьем?

  • Могу прислать фото. Сюда можно прикрепить?

  • Да можно.

  • Вот такое. На стеллажах сверху в основном

    гараж

  • 2000т куб со сбором вывоз. Все включено

  • Спасибо, в конце недели свяжусь. Меня мага зовут

  • Да обращайтесь.

  • Клиент отключился от чата

  • Здравствуйте, хочу заказать вывоз старой мебели.

  • Добрый день. Что именно хотели бы вывести и сколько по количеству?

  • Два дивана, холодильник и стиральную машинку.

  • Какой у вас район?

  • Ленинский проспект

  • А в течении какого времени вы сможете приехать?

  • В течении 2 часов, после принятия заказа

  • И сколько будет стоить вывоз?

  • Диваны обычные или угловые?

  • есть ли лифт в доме?

  • Диваны оба книжки, лифт есть но не грузовой.

  • Стоимость 3800. От Вас адрес, телефон домофон.

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  • Клиент отключился от чата

  • Здравствуйте

  • Мне нужно подготовить квартиру к продаже, вывезти все от туда)

  • Здравствуйте, сколько комнат?

  • Какой район Москвы, этаж и лифт?

  • Строгино, лифт есть, но не грузовой

  • Комнат 2, все что там есть нужно вывести - шкафы кровати диваны и вещи, собрать и выбросить.

  • Обычная жилая обстановка или есть какие то завалы и накопления?

  • Вещи в шкафах или что то на полу лежит, балкон антресоли?

  • Все как жил человек нужно собрать, все в шкафах, но что то накидано на полу, балкон есть но там ничего нет почти, антресоль есть, что там не смотрели.

  • Вывоз 2 х комнатной квартиры будет стоить 11200. Завалы и накопления из расчета 1500 р куб, антисанитария 2000

  • За сколько вам позвонить, чтоб сделать заказ, когда мы определимся со временем и когда вы приедете?

  • За день, лучше начинать с утра с 9-00.

  • Телефон указанный на сайте или можно вам написать?

  • Как удобно. Все средства связи работают.

  • А может быть вам прислать фото квартиры и куда? для точного представления масштаба работ)

  • Да можно. кнопка Ватсап есть на сайте

  • Спасибо, скоро свяжусь с вами.

  • Клиент 733 оставил отметку ***** из 5 звезд за консультацию.

  • Клиент отключился от чата

  • Здравствуйте, сегодня можете забрать диван? 2000 по прайсу правильно?

  • Да здравствуйте. Адрес телефон домофон время.

  • Переход в личные сообщения

  • Клиент отключился от чата
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Служба

предлагает к Вашим услугам комплекс работ по вывозу мусора и очистку квартир от хлама. Стоимость на сайте всегда включает весь спектр работ. Разборку, упаковку, вынос, погрузку и увоз старого хлама. Ничего доплачивать не нужно! Самые лучшие цены только у нас!

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Только у нас

Любой транспорт

утилизация

Скидки и акции

утилизация

Грузчики-профессионалы

утилизация
утилизация

Грузчики обязательно уберут после своей работы в квартире и в подъезде.

Ознакомьтесь с услугами
услуги musori

Вывоз старой ненужной мебели с погрузкой
Наша цена от: 2000 рублей

Узнай стоимость, пришлём смс
8 (495) 223-09-08

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Старая стенка

4000 ₽

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Старый шкаф

800 ₽

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Старая кровать

800 ₽

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Старое кресло

300 ₽

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Старый диван

800 ₽

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вывоз мусора из квартиры

Вывоз мусора из квартиры
Наша цена от: 1500 рублей

Узнай стоимость, пришлём смс
8 (495) 223-09-08

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1-комнатные

11 000 ₽

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2-х комнатные

13 000 ₽

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3-х комнатные

18 000 ₽

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более 3-х комнат

20 000 ₽

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Демонтажные работы под ключ
Наша цена от: 1200 рублей

Узнай стоимость, пришлём смс
8 (495) 223-09-08

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Двери

700 ₽

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Обои

6 000 ₽

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Плитка

200 ₽

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Пол

3600 ₽

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Ванна

2 000 ₽

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Узнай стоимость, пришлём смс
8 (495) 223-09-08

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Наши цены

ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ ВЫВОЗ ОДНОГО ПРЕДМЕТА, ТО СТОИМОСТЬ БУДЕТ
ОТ 1500 ₽
Если вы заказываете вывоз нескольких предметов, то СТОИМОСТЬ за каждый предмет будет НАМНОГО НИЖЕ (см.таблицу)
Стоимость за предмет ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВЫВОЗЕ:

Стоимость за предмет ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВЫВОЗЕ +1200 машина

Cтенка (секция)

800 р.

Диван

800 р.

Кровать

800 р.

Кресло

300 р.

Стул

100 р.

Шкаф

800 р.

Тумба

200 р.

Стол

250 р.

Холодильник

300 р.

Антресоль с демонтажем

2400 р.

Стиралка

400 р.

Дверь межкомнатная

300 р.

Дверь с коробкой демонтаж

2400 р.

Мешки

200 р.

Подача машины с грузчиками

1200 р.

Обычные цены на вывоз хлама и другие работы. Вывоз одного предмета

Вывоз старой мебели

Вывоз одного среднего по габаритам дивана

2 000 р.

Диван угловой

2 500 р.

Сразу несколько предметов интерьера, к примеру,  диван и 2 кресла, или диван и обеденный стол со стульями

3600 р.

Вывоз корпусной мебели

Вывоз кровати, вывоз дивана и вывоз шкафа

2000 р.

Вывезти стенку мебельную на несколько секций (3 и больше)

4000 р.

Очистка всей квартиры от хлама

1-комнатная квартира

11 000 р.

2-х комнатная квартира

13 000 р.

3-х комнатная квартира

18 000 р.

Заказ контейнера

контейнер 8 куб с погрузкой

11 000 р.

Заказ газели

Заказ газели с погрузкой 7 куб

8500р

Подготовка к ремонту

Снятие обоев

1 комната

6 000 р.

2 комнаты

10 000 р.

3 комнаты

16 000 р.

Снять паркет

1 комната

3 600 р.

2 комнаты

6 000 р.

3 комнаты

9 000 р.

Снять линолеум

1 комната

1800 р.

2 комнаты

3600 р.

3 комнаты

4500 р.

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Благодарственные письма

5.0

Светлана, ул. Строителей

Хочется выразить огромную благодарность ребятам из данной компании. С их помощью я наконец-то избавилась от залежей ненужных вещей, которые копились у меня долгие годы. В основном это – одежда. До мусорного контейнера в моём возрасте ходить по несколько раз трудновато. А приятные молодые люди быстро всё упаковали и забрали. Очень довольна.

5.0

Антон, ул. Зюзинская,

В наследство от тёти нам достались три огромных кресла, которые только загромождали нашу малогабаритную квартиру. Они смотрелись не очень эстетично и просто-напросто собирали пыль. С женой случайно наткнулись на рекламу данной компании. Обслуживанием очень довольны. Недорого, быстро и без всяких проблем.

5.0

Анна, ул. Выборгская

Обратилась в эту фирму по совету знакомой. Нужно было вывезти старую стенку и два кресла. Приехали быстро, аккуратно разобрали мебель и вынесли из квартиры. Цена вполне устроила. Всем рекомендую!

5.0

Виктор, ул. Панфёрова

После переезда в съёмную квартиру хозяин сказал мне, что я могу при желании самостоятельно избавиться от хлама на балконе и в кладовке. Ему там ничего не нужно, а я могу это выкинуть, если мне мешает. Так я и поступил. Обратился в эту фирму. Расценки меня очень порадовали. Пацаны всё быстро упаковали, вынесли и вывезли на грузовике. В одиночку мне пришлось бы долго корячиться. В общем, спасибо.

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8 (495) 223-09-08

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