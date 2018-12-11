Спасибо, в конце недели свяжусь. Меня мага зовут

2000т куб со сбором вывоз. Все включено

Вот такое. На стеллажах сверху в основном

Да можно.

Да здравствуйте, какой обьем?

Здравствуйте, а вы гаражи очищаете?

Стоимость 3800. От Вас адрес, телефон домофон.

Диваны оба книжки, лифт есть но не грузовой.

есть ли лифт в доме?

И сколько будет стоить вывоз?

В течении 2 часов, после принятия заказа

А в течении какого времени вы сможете приехать?

Какой у вас район?

Два дивана, холодильник и стиральную машинку.

Добрый день. Что именно хотели бы вывести и сколько по количеству?

Здравствуйте

Мне нужно подготовить квартиру к продаже, вывезти все от туда)

Здравствуйте, сколько комнат?

Какой район Москвы, этаж и лифт?

Строгино, лифт есть, но не грузовой

Комнат 2, все что там есть нужно вывести - шкафы кровати диваны и вещи, собрать и выбросить.

Обычная жилая обстановка или есть какие то завалы и накопления?

Вещи в шкафах или что то на полу лежит, балкон антресоли?

Все как жил человек нужно собрать, все в шкафах, но что то накидано на полу, балкон есть но там ничего нет почти, антресоль есть, что там не смотрели.

Вывоз 2 х комнатной квартиры будет стоить 11200. Завалы и накопления из расчета 1500 р куб, антисанитария 2000

За сколько вам позвонить, чтоб сделать заказ, когда мы определимся со временем и когда вы приедете?

За день, лучше начинать с утра с 9-00.

Телефон указанный на сайте или можно вам написать?

Как удобно. Все средства связи работают.

А может быть вам прислать фото квартиры и куда? для точного представления масштаба работ)

Да можно. кнопка Ватсап есть на сайте

Спасибо, скоро свяжусь с вами.

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